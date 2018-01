Schornsteinbrand und Rauchentwicklung

thl. Maschen. Gleich zwei Brandeinsätze haben am Wochenende die Mitglieder der Feuerwehr Maschen sowie die Besatzung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr Seevetal gefordert. Zum einen musste die Wehr bei einem Schornsteinbrand tätig werden, beim zweiten Einsatz kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus, nachdem es offenbar eine Verpuffung in der Heizungsanlage gegeben hatte. In beiden Fällen entstand kein Gebäudeschaden.