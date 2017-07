Schwarzer VW Golf in Winsen beschädigt

bim. Winsen. Ein schwarzer VW Golf, der in der Winsener Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt rechtsseitig in einer Parkbucht stand, wurde bereits am Dienstag, 27. Juni, zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Radkasten und der Stoßstange beschädigt. Aufgrund der Spurenlage könnte der Schaden durch einen dahinter ein- oder ausparkenden Pkw oder auch durch ein Fahrrad mit einem Anhänger verursacht worden sein. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter Tel. 04171-7960 entgegen.