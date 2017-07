Schwerverletzt nach Baumunfall

thl. Neu Wulmstorf. Am Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau aus Neu Wulmstorf die Wulmstorfer Straße. In einer Rechtskurve kam die Hyundai-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Anschluss wurde das Fahrzeug in einen Graben geschleudert, wo es zum Stehen kam. Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf 15.500 Euro.