Seevetal-Horst: Lenkrad ausgebaut

as. Horst. Ein BMW M135i wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 12 Uhr und Donnerstag, 14.30 Uhr in Horst aufgebrochen. Der Wagen stand auf einer Grundstückszufahrt an der Horster Landstraße. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein und montierten das Lenkrad mitsamt Airbag ab. Schaden: rund 2.000 Euro.