Seitenscheibe eingeworfen

thl. Jesteburg. Auf einem Parkplatz an der Straße Am Stubbenhof haben Unbekannte am Sonntagnachmittag die Seitenscheibe eines VW Golf eingeworfen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr war das Fahrzeug dort abgestellt. Die Täter schleuderten einen Feldstein durch die Beifahrerseitenscheibe. Nach ersten Erkenntnissen wurde aber nichts aus dem Fahrzeuginneren entwendet.