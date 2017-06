Seniorin kann es nicht lassen

thl. Rosengarten. Eine 80-jährige Frau hat am Mittwoch gegen 19.40 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Bremer Straße in Nenndorf beim Rangieren einen anderen Pkw beschädigt. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der Frau die Fahrerlaubnis wegen persönlicher Mängel bereits unanfechtbar entzogen worden war. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.