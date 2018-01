Spielautomaten aufgebrochen

thl. Seevetal. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in ein Restaurant in der Bürgermeister-Heitmann-Straße in Meckelfeld ein. Nachdem die Täter eine Tür aufgebrochen hatten, öffneten sie mit roher Gewalt zwei Spielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.