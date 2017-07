Spritztour mit Mamas Auto

thl. Winsen. Am frühen Sonntagmorgen wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen ein Pkw Daimler in der Lüneburger Straße in Winsen kontrolliert. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht, denn der Fahrer war erst 14 Jahre alt und somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde nach der Kontrolle in die Obhut seiner Mutter übergeben und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.