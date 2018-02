Stauende auf der A1 übersehen

thl. Seevetal. Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Mittwoch zwischen dem Maschen der Kreuz und der Anschlussstelle Harburg zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 61-jähriger Mann war gegen 9.20 Uhr mit seinem Daimler in Richtung Hamburg unterwegs. Der Mann bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm fahrenden Fahrzeug zu vermeiden, wich der Mann auf den rechten Fahrstreifen aus. Hier kollidierte er allerdings mit dem Sattelzug eines 52-jährigen Mannes. In der Folge traf er noch den Ford eines 36-Jährigen. Der Mercedes eines 52-Jährigen wurde durch den in Bewegung geratenen Sattelzug getroffen. Alle Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 70.000 Euro geschätzt.