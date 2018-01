Täter kamen durchs Fenster

thl. Wulfsen. Am Dienstag, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 19 Uhr, drangen Diebe in ein Einfamilienhaus an der Bogenstraße ein. Die Täter hatten zunächst ein seitliches Fenster zerstört und hierdurch das Haus betreten. Sie durchsuchten mehrere Räume. Was sie dabei alles erbeuteten, ist noch unbekannt.