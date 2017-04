Tageswohnungseinbruch in Buchholz

thl. Buchholz. An der Bremer Straße drangen Diebe am Dienstag in ein Einfamilienhaus ein. In der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr hebelten die Täter das Küchenfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Schränke und erbeuteten Silberschmuck im Wert von rund 150 Euro. Täterhinweise gibt es nicht.