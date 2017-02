Teurer Ford Kuga wurde geklaut

thl. Neu Wumlstorf. Ein weißer Ford Kuga mit dem Kennzeichen "WL - KU 140" wurde am Montag in der Kurt-Schumacher-Straße in Neu Wulmstorf geklaut. Der Wagen war in einer Parkbucht abgestellt gewesen und hat einen Wert von rund 24.000 Euro. Der Eigentümer hatte den Pkw um 5 Uhr dort abgestellt. Als er um 12.30 Uhr zum Auto zurückkehrte, war dieses weg.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 040 - 70013860 entgegen.