Tostedt, Seevetal, Königsmoor - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

(thl). In der Nacht zu Montag wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen und Gegenstände entwendet. In der Todtglüsinger Straße in Tostedt war der Besitzer eines Opel Zafira Opfer der Diebe. Diese schlugen die Beifahrerscheibe ein und entwendeten die Zulassungsbescheinigung, ein Brillenetui und einen Benzinkanister aus dem Fahrzeug. Im Maschener Höhenkamp gelangten die Täter ebenfalls nach dem Einschlagen einer Scheibe in einen Mercedes ML. Aus diesem wurden dann die Multimediaeinheit und ein Navigationsgerät entwendet. In der Baurat-Wiese-Straße in Königsmoor wurde ein Kleintransporter aufgebrochen. Die Diebe erlangten hier verschiedene Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 7.000 Euro.