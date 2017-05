Totalschaden nach Vorfahrtsverstoß

thl. Winsen. Im Neulander Weg kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 82-jährige Fahrer eines VW Passat fuhr von einem Grundstück kommend in die Straße ein. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Ford Mondeo eines 65-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Die Schadenshöhe wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.