Toyota RAV nachts gestohlen

thl. Rosengarten. In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Straße Twieten in Vahrendorf ein brauner Toyota RAV von Unbekannten gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HH - RJ 370 hat einen Wert von rund 26.000 Euro. Wie die Täter den Wagen öffnen und entfernen konnten, ist nicht bekannt.