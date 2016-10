Trio schlug Mann zusammen

thl. Meckelfeld. Im Lönsring meldeten Zeugen am Samstagmorgen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnte nur noch das männliche, 40-jährige Opfer angetroffen werden. Das alkoholisierte Opfer gab an, dass es zuvor unmittelbar vor seiner Wohnanschrift

zu verbalen Streitigkeiten mit drei Jugendlichen (2 x männlich, 1x weiblich) gekommen sei. Anschließend hätten die drei Jugendlichen das Opfer attackiert und durch Schläge und Tritte verletzt. Als Zeugen sich der Schlägerei näherten, flüchteten die Jugendlichen. Das Opfer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung verlief negativ.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Weibliche Täterin: blonde schulterlange Haare mit Zopf, ca. 160cm bis 165 cm groß, ca. 16 Jahre alt, normale/weibliche Figur, schwarze Jacke mit einem Fellkragen an der Kapuze

Männlicher Täter 1: kurze Haare, ca. 165 bis 170cm groß, ca. 16 Jahre alt, korpulent, graue Winterjacke

Männlicher Täter 2: braune kurze Haare, sehr groß und dünn, ca. 185 cm, bekleidet mit brauner Strickjacke, ca. 16 Jahre alt

Hinweise an Tel. 04105 - 6200.