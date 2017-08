Tür vor der Nase zugeknallt - Räuber flüchtet ohne Beute

thl. Winsen. Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr, beobachteten Angestellte eines Getränkemarktes im Löhnfeld einen Mann, welcher sich vor dem Eingang eine schwarze Sturmhaube über den Kopf zog und dann mit einer Waffe in der Hand in Richtung des Eingangs lief. Ein Mitarbeiter reagierte blitzschnell, verriegelte die Eingangstür und informierte die Polizei. Der Täter trat zwar noch mehrfach gegen die Tür, gelangte aber letztlich nicht in den Markt. Unerkannt konnte der Mann entkommen. Beschrieben wird der Täter als ca. 190 cm groß und dicklich. Unter der schwarzen Sturmhaube war ein Bart zu erkennen. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen, engen Pullover, einer schwarzen Hose, schwarzen Handschuhen und schwarzen Schuhen. In der rechten Hand hielt die Person eine graue Pistole.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 04181 - 2850 zu melden.