Unbekannte brachen in Buchholzer Bäckerei ein

ce. Buchholz. In eine Bäckerei in der Hamburger Straße in Buchholz brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag ein. Die Täter versuchten zunächst, die Tür aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie die Verglasung mit einem Gullydeckel ein, stiegen in das Geschäft und erbeuteten einige Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Zeugen melden sich bei der Polizei in Buchholz unter Tel. 04181 - 2850.