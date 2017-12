Unbelehrbarer Autofahrer - 36-Jähriger unter Drogeneinfluss ignorierte Fahrverbot

thl. Stelle/Winsen. Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Harburger Straße in Stelle kontrolliert worden, als er mit einem Opel Astra unterwegs war. Die Beamten machten mit dem Mann einen Drogentest, da sie bei ihm Auffälligkeiten feststellten. Der Test zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Der 36-Jährige musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Nur zwei Stunden später wurde der 36-Jährige in Winsen auf dem Schlossring angehalten. Entgegen des Verbots hatte er sich wieder an das Steuer seines Wagens gesetzt und war damit losgefahren. Die Beamten leiteten ein neues Strafverfahren ein. Um eine weitere Fahrt zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Überdies besteht der Verdacht, dass der 36-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch hierzu wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.