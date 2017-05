Unfall auf der A7 bei Spurwechsel

(thl). Glück im Unglück hatten zwei Unfallbeteiligte am Sonntagnachmittag auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg. Eine 76-jährige Frau wechselte mit ihrem Toyota vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Mercedes eines 59-jährigen Mannes. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. In der Folge kollidierte der Wagen der 76-jährigen Frau noch zweimal mit der Betonleitwand. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und ließen sich auch nicht mehr fortbewegen.

Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. Trotz des gefahrenträchtigen Umstandes, dass beide Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen stehen blieben, kam es nicht zu weiteren Unfällen. Der Fahrstreifen wurde gesperrt, bis beide Fahrzeuge abgeschleppt waren. Der Gesamtschaden beträgt rund 31.000 Euro.