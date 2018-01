Unfall beim Einbiegen

thl. Nenndorf. Auf der Bremer Straße kam es am Dienstag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau wollte mit ihrem VW Touran vom Gelände einer Tankstelle aus nach links in die Straße einbiegen. Sie bemerkte zwar, dass von links ein Lkw in ihre Richtung fuhr, übersah aber, dass sich links neben dem Lkw bereits ein Pkw im Überholvorgang befand. Die 51-Jährige fuhr in die Straße ein und prallte mit dem Opel Astra eines 62-Jährigen zusammen. In der Folge wurde auch der überholte Lkw getroffen und beschädigt. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.