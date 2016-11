Unfall in Rottorf fordert drei Verletzte

thl. Rottorf. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 15.50 Uhr auf der K86 kurz vor Rottorf. Aus noch ungeklärter Ursache war ein mit drei Personen besetzter VW Bus von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und schließlich seitlich in einen Graben gekippt. Die Feuerwehr befreite die drei Personen aus ihrer misslichen Lage. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die K86 voll gesperrt. Es kam in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.