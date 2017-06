Unfall mit Rettungswagen

thl. Hittfeld. Auf der Hittfelder Landstraße ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen. Das Einsatzfahrzeug war mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn unterwegs. Die 21-jährige Fahrzeugführerin lenkte den Wagen bei Rotlicht in einen Kreuzungsbereich. Hier kollidierte der Rettungswagen mit dem VW Polo einer 54-jährigen Frau, die als Linksabbiegerin bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war. Sie hatte nach eigenen Angaben den Rettungswagen nicht wahrgenommen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.