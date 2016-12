Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

thl. Tostedt. Ein 81-jähriger Mann hat am Dienstag einen Verkehrsunfall auf der Tostedter Straße verursacht. Der Mann war gegen 18.20 Uhr mit seinem VW Golf von einem Parkplatz in die Straße eingefahren und hatte dabei übersehen, dass von links eine 30-jährige Frau mit ihrem VW Passat kam. Nach dem Zusammenstoß setzte der 81-Jährige seine Fahrt einfach fort. Die 30-Jährige verfolgte den Wagen und alarmierte parallel die Polizei.

Die Beamten überprüften den Mann an seiner Wohnanschrift. Dabei stellten sie fest, dass er alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von mehr als 1,0 Promille.

Dem 81-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfallschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.