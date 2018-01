Unter Drogeneinfluss gefahren

thl. Winsen. Ein 20-jähriger Mann ist am Dienstag kontrolliert worden, als er gegen 15.20 Uhr mit seinem BMW in der Benzstraße unterwegs war. Nachdem die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahranfänger feststellten, machten sie mit ihm eine Drogenvortest. Dieser zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. In seiner Vernehmung räumte der 20-Jährige ein, am Wochenende Marihuana konsumiert zu haben.