Ursache eines Brandes in Winsen geklärt

bim. Winsen. Die Ursache eines Carport-Brands, der sich am 27. Dezember 2017 in der Winsener Kolpingstraße ereignete, ist nach Polizei-Angaben auch nach erneuten Ermittlungen und Hinzuziehung eines Sachverständigen nicht zu klären.

Beim Brand eines Elektroherdes in der Winsener Pestalozzistraße am Mittag des 26. Dezembers kam ein Gutachter zu dem Ergebnis, dass eine angeschaltete Platte Ursache des Brandes war.