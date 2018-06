Verdächtiges Gepäckstück am Bahnhof Meckelfeld

Entschärfer der Bundespolizei aus Hamburg haben ein verdächtiges Gepäckstück auf einem Bahnsteig im Bahnhof Meckelfeld geröntgt und anschließend mit einem Wassergewehr aufgeschossen. Es befanden sich keine gefährlichen Gegenstände darin. Strafrechtliche Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen zum unbekannten Eigentümer des Gepäckstücks dauern an - außerdem können zivilrechtlichen Forderungen der Eisenbahnunternehmen erhoben werden.Ein Reisender hatte zunächst einen "herrenlosen Kunststoffbeutel" gemeldet, der am Endes des Bahnsteigs abgelegt war. Wegen der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wurden der Bahnhof und die Bahnstrecke zwischen Harburg und Winsen in der Zeit von 9.53 - 12.04 Uhr gesperrt und zwei Bürogebäude in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes geräumt.Züge des Fernverkehrs zwischen Hannover und Hamburg wurden über Rotenburg umgeleitet. Acht Züge der metronom-Eisenbahngesellschaft fielen aus oder verspäteten sich.Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise zur Ermittlung des Eigentümers: Tel. 0421 - 162 995 .