Vermummter trat Polizistin bei Kontrolle in Buchholz

ce. Tostedt. Einen sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindenden, vermummten Mann (20) aus Heeslingen kontrollierte die Polizei in Tostedt am Sonntagmorgen in der Straße "Am Sande" im Rahmen einer Streife. Der Mann saß vor der Sparkasse und erklärte gegenüber den Ordnungshütern, er sei Micky Maus. Außerdem gab er den Polizeibeamten zu verstehen, dass er vermutlich gefährliche Gegenstände mit sich führe. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann eine Straftat vorbereitet, wurden seine Personalien festgestellt und er selbst durchsucht. Dabei trat er um sich und verletzte eine Polizistin leicht am Schienbein. Der Mann wurde von den Beamten gefesselt und ins Buchholzer Polizeigewahrsam gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass es nicht der erste Vorfall bei, bei dem sich der Erwischte vor der Polizei vermummte, da er sich durch deren bloße Anwesenheit provoziert fühlte. Er war mit seinem Hab und Gut unterwegs, da er im Oktober seine Wohnung verloren hat. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.