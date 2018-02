Vier Fahrzeuge aufgebrochen

thl. Seevetal. In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte insgesamt vier Fahrzeuge in Seevetal auf. Diese waren im Wilhelm-Cohrs-Weg, im Försterweg, im Steineck und in der Straße Auf der Lohe abgestellt. Bei den Fahrzeugen der Marke BMW wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen und in zwei Fällen im Anschluss Teile der Innenausstattung entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.