Vier Leute im Pkw - alle betrunken

thl. Seevetal. Auf der A1 bei Hittfeld stoppte die Polizei am Mittwoch einen Kia, der aus dem Landkreis Rotenburg kommend in Schlangenlinien unterwegs war. Am Steuer saß ein 18-jähriger Mann, der deutlich alkoholisiert war. Er pustete 1,34 Promille. Da auch seine drei Mitfahrer im Alter von 22 ,23 und 27 Jahren betrunken waren, musste der Pkw durch einen Absschlepper von der Autobahn entfernt werden.