Vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt bei Autounfall bei Ehestorf

Vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt und zwei Pkw zerstört bei einem Verkehrsunfall, der am Samstagnachmttag auf dem Eißendorfer Waldweg bei Ehestorf geschah. Genau auf Höhe der Landesgrenze Hamburg/Niedersachsen kollidierten ein Opel und ein Golf in einem Waldstück.Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass neben einer großen Anzahl von Verletzten auch Personen in den Wagen eingeklemmt waren, schickten die Leitstellen des Landkreises Harburg und der Berufsfeuerwehr Hamburg zahlreiche Hilfskräfte an die Unfallstelle. Die Freiwillige Feuerwehr Ehestorf/Alvesen, der Rüstwagen der Feuerwehr Rade, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr, sieben Rettungswagen und zwei Notärzte wurden alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte relativ schnell Entwarnung gegeben werden, denn es waren keine Menschen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die schwer verletzte Golf-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des Opel erlitt vermutlich ebenfalls schwere Verletzungen und kam auch ins Krankenhaus. Der Fahrer und ein Kleinkind im Opel kamen mit einem Schock davon.Die Feuerwehren unterstützten die Aufräumarbeiten und streuten auslaufende Betriebsstoffe mit Ölbindemitteln ab. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Eißendorfer Waldweg wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt.