Vier Pkw nachts geknackt

thl. Winsen. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in Winsen mindestens vier Pkw aufgebrochen. In der Straße Schifferamt brachen die Diebe das Fahrertürschloss eines Skoda Octavia auf und entwendeten aus dem Wagen das Autoradio. In der Straße In den Wettern bauten die Diebe auf gleiche Weise aus einem VW Golf und einem VW Polo die Radios aus. Bei einem VW Passat entwendeten die Täter neben dem Autoradio auch noch eine Taschenlampe. Alle vier Fahrzeuge standen am Fahrbahnrand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.