Von der Sonne geblendet?

thl. Nenndorf. Weil die Sonne angeblich zu tief stand und sie blendete, übersah eine 78-jährige Pkw-Fahrerin am Montag gegen 9 Uhr in der Eckeler Straße in Nenndorf beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Nissan mit einer 53-Jährigen am Steuer. Es kam zum Crash, bei dem beide Frauen leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro.