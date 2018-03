Vorfahrt missachtet

thl. Buchholz. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer hat am Mittwoch gegen 20 Uhr an der Kreuzung Steinbecker Straße/Am Mühlenberg die Vorfahrt einer 33-jährigen Frau, die mit ihrem VW Golf in Richtung Steinbeck unterwegs war, missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Die 33-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.