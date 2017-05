Vorfahrt missachtet - Lkw schiebt Pkw von der Straße

Kurioser Unfall am Montagmittag sogenannten BGS-Kreisel in Winsen: Eine Pkw-Fahrerin (75), die aus der Hamburger Straße kommend in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah einen vorfahrtberechtigten Lkw. Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern. Pech für den Golf, dass der Lkw "stärker" war. Der Pkw wurde von der Fahrbahn geschoben, rutschte eine gut zwei Meter hohe Böschung herunter und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr befreite die verletzte Seniorin, die anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde der Kreisverkehr halbseitig gesperrt, es kam zu leichten Behinderungen.