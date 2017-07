Vorfahrtsfehler führte zu Unfall

thl. Maschen. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr beabsichtigte der Fahrer (77) eines Pkw Daimler von der Schulstraße in die Hamburger Straße abzubiegen. Dabei mißachtete er die Vorfahrt einer 60-jährigen Seevetalerin, die mit ihrem VW Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht.