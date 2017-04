VW Multivan nachts gestohlen

thl. Seevetal. Ein grauer VW Multivan T5 ist in der Nacht zum Mittwoch von Unbekannten gestohlen worden. Das Fahrzeug im Wert von rund 11.000 Euro stand auf einem Stellplatz eines Privatgrundstückes an der Justus-Kelp-Straße in Hittfeld. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet WL - GM 1998.