VW T5 nachts ausgeschlachtet

thl. Seevetal. In der Bogenstraße in Ohlendorf machten sich in der Nacht zu Dienstag Unbekannte an einem VW T5 zu schaffen. Sie brachen das schloss der Hecktür auf und gelangten so in das Fahrzeug. Dort bauten sie das Radio, die zwei drehbaren Vordersitze, einen Tisch und die Rücksitzbank aus. Schaden: rund 3.000 Euro.