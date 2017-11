VW Transporter nachts gestohlen

thl. Eyendorf. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 4 und 6.30 Uhr, wurde in der Dorfstraße ein weißer VW-Transporter mit geschlossenem Kasten, Kennzeichen WL-QT 20, wurde von einem Grundstück entwendet. Die Täter hatten dabei leichtes Spiel, zumal das Fahrzeug unverschlossen mitsamt Zündschlüssel abgestellt worden war. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.