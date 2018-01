Weihnachtsbaum brannte in Oelstorfer Baumarkt

Ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung im Obergeschoss eines Baumarktes in Oelstorf geriet am vergangenen Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehren Gödenstorf-Oelstorf und Salzhausen rückten zum Einsatzort aus.Beim Eintreffen der ersten Brandschützer waren die Flammen schon von den Bewohnern nahezu gelöscht und die Reste des Baumes durch ein Fenster "entsorgt" worden. Daher mussten die Feuerwehrleute lediglich die ausgelöste Brandmeldeanlage zurücksetzen und kontrollieren, ob es noch gefährliche Glutnester gab. Außerdem wurde ein Druckbelüfter eingesetzt, um die Wohnung schnell rauchfrei zu bekommen. Nach Prüfung mit einer Wärmebildkamera war der Einsatz für die Wehren schnell beendet.Eine Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst aufgrund einer vermuteten Rauchgasvergiftung behandelt.