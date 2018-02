Weiterer Schlag gegen Drogenring

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen drei Beschuldigte Männer im Alter von 23, 25 und 45 Jahren Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln durchsuchten Polizeibeamte am Mittwoch insgesamt fünf Wohnungen in den Landkreisen Harburg, Stade und dem Kreis Segeberg. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit den Ermittlungen, die bereits am 25. Januar zu einer größeren Durchsuchungsaktion geführt hatten (siehe auch hier: Polizei sprengt Drogenring ).An den Durchsuchungen waren rund 50 Einsatzkräfte des Zentralen Kriminaldienstes, der örtlichen Polizeidienststellen sowie der Bereitschaftspolizei aus Hannover beteiligt. Alle fünf Wohnungen wurden um 6 Uhr zeitgleich betreten.Die Beamten beschlagnahmten fünf Schusswaffen, darunter ein MP 44 Sturmgewehr, Kokain und Marihuana sowie mehrere tausend Euro Bargeld, das vermutlich aus Verkäufen der Drogen stammen.Der 25-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Ermittler die Waffen und die meisten Betäubungsmittel. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn den Erlass eines Haftbefehles beantragt. Die anderen beiden Beschuldigten wurden erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss wieder entlassen.Weitere Ermittlungen dauern an.