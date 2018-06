Wem gehören die Fahrräder?

Polizei stellt bei Durchsuchung sechs Drahtesel sicher

Vergangene Woche haben Beamte in Winsen einen Durchsuchungsbeschluss gegen mutmaßlich gewerbliche Fahrraddiebe vollstreckt. Dabei konnten die Polizisten unter anderem sechs Fahrräder in einem Kellerraum sicherstellen.Die Beamten gehen davon aus, dass diese Räder zuvor von den Beschuldigten gestohlen wurden. Die Überprüfung der Rahmennummern brachte allerdings kein Ergebnis, vermutlich wurden die Diebstähle nicht zur Anzeige gebracht, oder die Geschädigten hatten die benötigten Daten nicht zu Hand.Hinweise an Tel. 04171 - 7960.