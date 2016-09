Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines grauen Damenfahrrades der Marke Curtis, das Zeugen am Mittwoch auf einer Grünfläche an der Theodor-Heuss-Straße gefunden hatten. Das Fahrrad hat einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei geht aufgrund der Auffindesituation davon aus, dass das Rad zuvor entwendet und von den Tätern auf der Grünfläche zurückgelassen worden war. Ein Diebstahl ist den Beamten aber bislang nicht angezeigt worden. Hinweise an Tel. 040 - 70013860.