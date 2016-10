Wer kennt die Figuren? - Polizei geht davon von aus, dass sie aus einem Einbruch stammen

Zufallsfund auf einem Parkplatz an der A1 bei Hittfeld: Bereits am 11. Oktober kontrollierte die Polizei einen 32-jährigen Mann, der in einem nicht zugelassenen Auto schlief. Im Fahrzeug fanden die Beamten ein Fahrrad, das im Bereich Stelle geklaut worden war, sowie mehrere fremde Ausweise und EC-Karten.Auch die beiden etwa 45 Zentimeter hohen Kunstfiguren lagen im Pkw. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus einem Einbruch oder Diebstahl stammen und sucht jetzt den rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise an das Autobahnpolizeikommissariat Winsen, Tel. 04171 - 796200.