Wer kennt diesen Mann?

Im September war es im Landkreis Harburg zu drei vollendeten Betrugsstraftaten zum Nachteil älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger gekommen. In allen drei Fällen hatten sich die Betrüger telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben und ihre Opfer zur Übergabe von hohen Geldbeträgen gebracht (das WOCHENBLATT berichtete). Nachdem bereits am 11. Oktober Phantomzeichnungen zu den ersten beiden Fällen veröffentlicht wurden, liegt nun auch ein dritter Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor.Gesucht wird nach dem Mann, der am 21. September bei einem Betrugsopfer in Tostedt mehr als 30.000 Euro erbeutete. Der Unbekannte holte das deponierte Geld an einem verabredeten Übergabepunkt ab.Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 35-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, vermutlich südländischer Herkunft, trug sehr kurzes dichtes Haar und einen Dreitagebart.Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter Tel. 04181 - 2850 entgegen.