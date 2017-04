Wer sah Autodiebstahl in Rosengarten?

ce. Rosengarten. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr stahlen Unbekannte einen Mitsubishi Outlander (Kennzeichen WL-MW 542) von einem Grundstück am Alvesener Schulweg in Rosengarten. Der Wagenbesitzer war durch verdächtige Geräusche aufmerksam geworden. Als er nachschaute, musste er mit ansehen, wie die Diebe mit seinem Wagen das Weite suchten. Zeugen melden sich unter Tel. 04105 - 6200 bei der Polizei Hittfeld.