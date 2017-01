Wer sah Diebstähle aus Pkw auf Winsener Supermarkt-Parkplatz?

ce. Winsen. Gleich zweimal kam es am Freitag, 6. Januar, auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Plankenstraße in Winsen zu Diebstählen aus Pkw. Zwischen 15 und 15.50 Uhr brachen unbekannte Täter einen blauen BMW auf und klauten aus dem Innenraum ein Smartphone. In der Zeit von 20 bis 21 Uhr wurde aus einem unverschlossen abgestellten grauen Ford Kuga das Portemonnaie des Fahrzeugnutzers mit persönlichen Papieren und Zigaretten gestohlen. Zeugen melden sich unter Tel. 04171 - 7960 bei der Polizei Winsen.