Wer sah Unfallflucht in Meckelfeld?

ce. Meckelfeld. Ein Fall von Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag, 23. November, zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr in Meckelfeld in der Straße "Auf dem Salzstock": Ein geparkter Hyundai Tucson wurde vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert, wodurch deutlicher Schaden an dem Pkw entstand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher suchte das Weite. Hinweise an die Polizei in Seevetal unter Tel. 04105 - 6200.