Wer schlägt, der geht

thl. Wulfsen. Am Sonntagmorgen wurde die Polizei in ein Einfamilienhaus in Wulfsen gerufen, nachdem es dort zu einem handfesten Ehestreit gekommen war. Im Rahmen der Auseinandersetzung hatte der Mann offenbar seine Frau mehrfach geschlagen und geschubst. Auch eine erwachsene Tochter erlitt einige blaue Flecken. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Er musste das Haus im Beisein der Beamten verlassen. Gegen ihn wurde eine Wegweisung ausgesprochen.