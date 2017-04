Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen

thl. Seevetal. In der Nacht zu Mittwoch öffneten Diebe gewaltsam die Heckklappe eines VW-Transporters, der im Postweg in Woxdorf auf einem Grundstück stand. Aus dem Fahrzeug stahlen die Täter mehrere professionelle Elektrowerkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Auch in Maschen hatten sich Diebe in der Straße Op de Bult an einem VW Transporter zu schaffen gemacht. Hier gingen die Täter allerdings leer aus, da kein Werkzeug im Fahrzeug gelagert war.